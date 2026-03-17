В Пушкинском округе жители решили сменить управляющую компанию

В микрорайоне Новое Пушкино 15 марта депутаты Мособлдумы и местного совета обсудили с жителями домов № 4 смену управляющей компании из‑за ее работы и долгов за тепло. Собственники рассматривают переход к новой организации, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Депутат Московской областной думы Михаил Ждан совместно с председателем совета депутатов городского округа Пушкинский Артемом Садулой встретились с жителями корпусов 1 и 2 дома № 4 в микрорайоне Новое Пушкино.

Поводом для разговора стало недовольство собственников работой действующей управляющей компании. По словам жильцов, ранее представители администрации и депутаты уже обсуждали с ними проблемные вопросы, однако изменений они не увидели.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть в состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.