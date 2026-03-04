В Пушкинском округе завершили реконструкцию ВЗУ в Левкове

В осмотре приняли участие депутаты совета депутатов Анна Дунаева и Николай Михайлин, уполномоченный главы округа Ольга Алексеева, представители МУП «Пушкинские коммунальные системы» и жители. Работы выполнили в рамках государственной программы.

На объекте реконструировали павильоны двух скважин с заменой оборудования и смонтировали станцию обезжелезивания. Также отремонтировали здание насосной станции второго подъема, обновили внутриплощадочные инженерные сети, благоустроили территорию и заменили ограждение. Кроме того, специалисты очистили и обработали два резервуара чистой воды.

Водозаборный узел обеспечивает водой более 1650 человек. В 2026 году в округе планируют завершить реконструкцию еще шести ВЗУ, что позволит повысить качество воды и надежность водоснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе реализуется большая программа по модернизации водозаборных узлов и канализационно-насосных станций.

«У нас большая программа и по ВЗУ, и по КНС — все имеет свою специфику, особенности. <…> Прошу еще раз расставить акценты и на эти КНС, которые вы (министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев — ред.) сопровождаете», — напомнил Андрей Воробьев.