В округе Пушкинский Московской области отремонтировали котельную

От котельной тепловой ресурс получают 39 многоквартирных домов.

Работы были проведены по государственной программе Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».

«Мы заменили все насосное оборудование, установили станцию управления, нормализовали гидравлические параметры тепловой сети и ушла та застаревшие проблема, которая была с теплоснабжением в общеобразовательной школе, в домах, которые были вдалеке от котельной, где фиксировалась недостаточная температура в жилых помещениях», — прокомментировал глава округа Пушкинский Максим Красноцветов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что в этом году в регионе приемка МКД осуществляется более строго. Он также подчеркнул, что крайне важно внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.

«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд — и дополнительных мероприятий. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения также нуждаются в особом внимании», — заявил Воробьев.