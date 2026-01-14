В Пушкино завершили реконструкцию водозаборного узла №42

В Пушкинском округе после реконструкции введен в эксплуатацию водозаборный узел №42, что улучшило водоснабжение для 1 653 жителей, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Комплексная реконструкция водозаборного узла №42 в Пушкинском округе проходила с июля 2024 по декабрь 2025 года в рамках федерального проекта «Инфраструктура для жизни». В результате модернизации объект стал более эффективным и надежным.

В ходе работ установили современную станцию обезжелезивания, реконструировали павильоны двух скважин, отремонтировали здание насосной станции второго подъема с полной заменой оборудования. Также заменили внутриплощадочные инженерные сети, очистили и обработали два резервуара чистой воды, благоустроили территорию и обновили ограждение.

После завершения реконструкции максимальная производительность узла увеличилась до 420 кубометров в сутки. Объект получил заключение о соответствии и разрешение на ввод в эксплуатацию, выданные Главгосстройнадзором Московской области.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев подчеркнул, что в регионе реализуется масштабная программа модернизации систем водоснабжения и водоотведения, в рамках которой внедряются современные технологии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе реализуется большая программа по модернизации водозаборных узлов и канализационно-насосных станций.

«У нас большая программа и по ВЗУ, и по КНС — все имеет свою специфику, особенности. <…> Прошу еще раз расставить акценты и на эти КНС, которые вы (министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев — ред.) сопровождаете», — напомнил Андрей Воробьев.