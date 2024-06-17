В Пушкине объявлен конкурс на реконструкцию ВЗУ № 8

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по реконструкции ВЗУ № 8 с установкой станции водоподготовки в Пушкинском городском округе, п. Тарасовка. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по реконструкции объекта капитального строительства с поставкой оборудования.

«Реконструкции подлежит здание водоподготовки, совмещенное с насосной станцией, а также павильон артскважин (2 шт. глубиной 100 м). Производительность водозаборного узла (максимальный суточный расход по чистой воде) на сегодняшний день составляет 1300 куб. метров/сутки. Площадь застройки составит 319,58 кв. метров», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Пушкинский.

Выполнение работ планируется завершить в 2026 г.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.