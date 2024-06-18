В Пушкине объявлен конкурс на реконструкцию ВЗУ № 1

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по реконструкции ВЗУ № 1 с установкой станции водоподготовки в округе Пушкинский, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по реконструкции объекта капитального строительства с поставкой оборудования по мероприятию: «Реконструкция ВЗУ № 1 с установкой станции водоподготовки по адресу: Московская область, г. о. Пушкинский, г. Пушкино, Надсоновский тупик, около дома № 5».

В процессе реконструкции предусматривается новое строительство здания водозаборного узла с размещением в нем технологического оборудования станции водоподготовки и насосной станции 2-го подъема, а также блока с административно-хозяйственными помещениями; двух сборных стальных наземных резервуаров чистой воды полезным объемом 800 кубометров каждый; павильона скважин № 3 и 5; павильона скважин № 6 и 7; ограждения площадок в границах земельного участка (два контура) внутриплощадочных сетей водопровода, канализации, электроснабжения и сетей связи, включая усреднитель промывных води резервуар-накопитель ливневых вод. Площадь застройки составит 1261,97 кв. м.

Предусмотрена реконструкция без вывода ВЗУ из эксплуатации и отключения потребителей, в связи с чем утвержден жесткий порядок производства работ.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Пушкинский.

«Выполнение всех работ планируется завершить в 2026 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.