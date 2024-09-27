В Пущино завершили реконструкцию бульвара им. Болотова

В Пущино завершены работы по реконструкции одной из центральных пешеходных зон города – бульвара, который носит имя русского ученого Андрея Болотова, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Серпухов.

Работы начались в 2023 году по поручению губернатора Андрея Воробьева.

Проектом предусматривалось максимальное сохранение исторического облика бульвара при полном обновлении зон отдыха, прогулочных аллей, освещения.

В прошлом году уже была выполнена основная часть работ. Было произведено мощение тротуарной сети, облицовка подпорных стен клинкерной плиткой и укладка декоративных плит из архитектурного белого бетона, установлены опоры освещения.

Сегодня это комфортная зона отдыха, оборудованная камерами видеонаблюдения, где установлены новые удобные скамейки, различные малые архитектурные формы, беседки и качели, модернизирована система освещения и сделана архитектурная подсветка, а также имеются пандусы для маломобильных граждан. Прогулочная аллея с клумбами и цветниками на которой расположены информационные стенды с биографией ученого, стала настоящим украшением Пущино.

В текущем году для эстетического восприятия благоустроенного пространства была модернизирована контейнерная площадка. Также были проведены дополнительные работы по укладке плитки на подпорных стенах, теперь фасады зданий торговых объектов, примыкающих к общественному пространству, вписываются в современный облик бульвара.

Жители города положительно оценивают преображение общественного пространства, и это - главный результат нашей работы.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», - сказал Воробьев.