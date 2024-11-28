В Пущино обсудили повышение надежности теплоснабжения города

сегодня в 16:40

Глава Серпухова Сергей Никитенко вместе с заместителем министра энергетики Московской области Аркадием Собенниковым, представителями «Газпром теплоэнерго Московской области» и штабом по модернизации теплоснабжения посетили Тепловодоканал. С коллегами обсудили перспективный план модернизации теплоэнергетики и улучшения надежности теплоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

После заседания провели осмотр действующей котельной, обсудили ее эффективность. Рабочая группа оценит предлагаемый план работ, по которому будет создана дорожная карта проекта.

Мероприятия запланированы в рамках общей программы повышения энергоэффективности и безопасности теплоснабжения городского округа Серпухов. Проект масштабный.

В Пущино единственная котельная обеспечивает теплом социальные объекты и жилые дома города. Состояние оборудования и финансово-хозяйственная деятельность муниципального предприятия вызывают озабоченность. Необходимо провести модернизацию, не дожидаясь аварийных отключений. Старая котельная работает на пределе своих возможностей. Из 7 котлов 3 выработали свой ресурс, 1 требует капитального ремонта.

Рабочая комиссия проработает вопрос поэтапной замены устаревшей котельной четырьмя современными блочно-модульными. Кроме того, необходимо проверить правильность начисления тарифов.

Расположение новых котельных обсудят с жителями Пущино. Под них выделят наименее задействованные общественные территории, чтобы не создавать неудобства для жителей. Все работы будут проводиться с плавным переключением теплоснабжающих мощностей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил особое внимание на программу подготовки домов и сетей к зиме.

«Мы имеем контакты со всеми главами, где идут наиболее масштабные работы по модернизации системы ЖКХ. Приятно, что наши партнеры — „Газпром“ — прибавили в работе, прибавили заметно», — подчеркнул Воробьев.