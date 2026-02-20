В Пущине Подмосковья расчистили автостанцию и проспект Науки

Коммунальные службы в Пущине городского округа Серпухов 20 февраля устранили последствия мощного циклона. Спецтехника расчистила автостанцию и центральную городскую магистраль, где буксовал общественный транспорт.

После сильного снегопада автобусы не могли проехать к вокзалу и застревали на подъезде к автостанции, что приводило к задержкам рейсов. Территорию расчистили с помощью трактора-погрузчика, снег оперативно вывезли для обеспечения свободного проезда.

Техника «Мосавтодора» также привела в порядок центральную трассу города — проспект Науки. На участке работали две комбинированные дорожные машины с отвалом, где ранее также буксовал общественный транспорт.

В результате движение в Пущине полностью восстановлено. Принятые меры позволили избежать дальнейших сбоев в расписании и повысить комфорт пассажиров.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что муниципалитеты получили партию спецтехники, чтобы уборка снега в сезонное время проходила в 2,5 раза быстрее, чем раньше.

«У нас в Подмосковье 15 тыс. дворов, большое количество общественных пространств, и ежегодно их число растет. Спасибо всем, кто ежедневно поддерживает порядок», — написал Воробьев.