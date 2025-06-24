В Приморском крае создадут инфраструктуру для переработки 478 тыс т ТКО

Приморский крае утвердил финансовые модели шести проектов, направленных на быстрое строительство объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами. Совокупная мощность этих объектов составит 478 тыс. т отходов в год. Край включен в перечень регионов, где концессионные соглашения будут подписаны без проведения конкурсов, сообщает пресс-служба РЭО.

«Российский экологический оператор разработал финансово-экономические модели шести объектов обращения с ТКО в Приморской крае. Регион согласовал их 29 мая 2025 года. Работа проделана в рамках распоряжения Правительства РФ от 20 марта 2025 № 649-р», — сообщили в пресс-службе ППК РЭО.

В планах региона — возведение следующих объектов: КПО «Кавалеровский технологический кластер» (37 тыс. т), МСК «Яковлевский» (28 тыс. т), КПО «Промышленный технологический кластер» (72 тыс. т), МСК «Спасский» (21 тыс. т), МСК «Холмистая» (220 тыс. т) и КПО «Уссурийский» (100 тыс. т).

Распоряжение № 649-р призвано ускорить строительство новых объектов по работе с ТКО. В 19 регионах страны появятся мощности для обработки 5 млн т отходов в год, утилизации — 2,3 млн т и размещения — 3,5 млн т. Эти шаги помогут достичь целей федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» и выполнить задачи, обозначенные в Указе Президента России о национальных целях развития до 2030 года.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была учреждена Указом Президента 14 января 2019 года. Основная миссия РЭО — выстроить в России комплексную систему обращения с ТКО. С 2025 года на смену завершившемуся нацпроекту «Экология» пришел новый — «Экологическое благополучие». Одно из его направлений предполагает создание экономики замкнутого цикла, которая к 2030 году обеспечит сортировку 100% ТКО, сокращение их захоронения до 50% и использование не менее 25% отходов в качестве вторичного сырья.