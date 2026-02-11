В Приазовском после реконструкции открылась детско-юношеская спортивная школа

В Приазовском Запорожской области завершили капитальный ремонт детско-юношеской спортивной школы «Спарта». Обновленное здание теперь вмещает до 500 спортсменов, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В Приазовском завершили реконструкцию детско-юношеской спортивной школы «Спарта», построенной в 1981 году. Здание полностью обновили: демонтировали старые окна, двери, полы, штукатурку и инженерные коммуникации.

В ходе ремонта привели в порядок конструктив, кровлю, фасад, входную группу, места общего пользования, отмостку, окна и двери. Установили новые системы центрального отопления, водоснабжения, канализации, вентиляции, электроснабжения и слаботочные линии.

В школе появились современные спортзалы, светлые коридоры, душевые, санузлы и раздевалки. Это создало комфортные условия для учебно-тренировочного процесса. Сейчас учреждение может принимать до 500 юных спортсменов, которые занимаются футболом, волейболом, вольной борьбой, настольным теннисом и силовой аэробикой. Команды школы участвуют в соревнованиях и турнирах, а сама школа стала центром спортивной жизни округа.

Качество работ контролировали специалисты управления технического надзора капитального ремонта министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области. За время реконструкции они провели более 120 выездов для проверки соблюдения технологий и стандартов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.