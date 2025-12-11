В правительстве Подмосковья состоялся личный прием граждан

Прием граждан прошел в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Участие приняли порядка 10 заявителей из разных муниципалитетов региона, сообщает пресс-служба ведомства.

На вопросы жителей отвечали отраслевые заместители министра.

Ранее министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко отмечал, что ведомство старается максимально оперативно реагировать на все обращения жителей. Задача — не просто дать связь, а добиться, чтобы проблема больше не повторилась. Совместно с администрациями муниципалитетов, управляющими и ресурсоснабжающими организациями адресно разбирается каждый вопрос. Инспекторы лично выходят на места с заявителями для проверки фактов нарушений.

В рамках приема рассмотрели следующие темы:

содержание общедомового имущества и придомовой территории;

перерасчет начислений за услуги ЖКХ;

работа управляющих организаций и регоператоров.

Жители г. о. Богородский обратились по вопросу работы управляющей организации, обслуживающей дома в городе Ногинск. Жители просили решить вопрос ненадлежащего содержания и некачественно проведенного ремонта общедомового имущества. По итогу приема решено организовать выездную проверку, в которой примут участие инспекторы ведомства, жители и представители компании. Выявленные нарушения будут зафиксированы. Руководству УО обозначат сроки устранения всех недочетов.

С просьбой провести перерасчет стоимости услуг сферы ЖКХ обратились жители м. о. Истра. По данному факту сотрудники министерства проведут проверку произведенных гарантирующим поставщиком электроэнергии начислений. По итогу заявителю разъяснят порядок начислений, в случае выявления несоответствия данных, будет произведен перерасчет. Вопрос взят на контроль специалистами ведомства.

В рамках приема консультация и помощь также была оказана жителям Ленинского, Мытищ, Солнечногорска и других территорий.

Ознакомиться с графиком приема в министерстве жители могут на официальном сайте ведомства.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.