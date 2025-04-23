В правительстве Подмосковья состоялся ежемесячный прием граждан

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Зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов совместно с отраслевыми заместителями провел ежемесячный прием граждан. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По вопросам содержания придомовых территорий, МКД, обращению с отходами и начислений за ЖКУ обратилось 18 заявителей.

Жительница Химок затронула тему подтопления подвального помещения МКД. В результате встречи территориальному отделу ведомства поручено совместно с заявителем провести осмотр на месте и, в случае выявления нарушений, привлечь виновных лиц к ответственности.

Вопрос одного из жителей коттеджного поселка «Пески» Дмитровского г. о. был решен проактивно, еще до начала приема. По поручению администрации муниципалитета УО провела встречу с инициативной группой и обсудила пути дальнейшего взаимодействия с жителями в части содержания придомовой территории и жилых помещений ТСН.

Также на прием пришли жители Подольска, Королева, Солнечногорска, Клина, Лобни и Красногорска.

Записаться на прием в Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области можно на официальном сайте: на главной странице через окно «Задать вопрос».

А также посредством обращения в администрацию губернатора Московской области.

Приемы проводятся по адресам:

бул. Строителей, д. 4к1, 143407.

Рублево-Успенское ш., 1-й километр, д. 1А, 143082.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.