В правительстве Подмосковья состоялся ежемесячный прием граждан

Были рассмотрены вопросы 21 заявителя. Порядка 10 обращений было решено проактивно еще до начала приема.

«Особое внимание сегодня уделили вопросам проведения общих собраний собственников. Рекомендуем жителям переходить на электронный формат голосования. Правосознание должно меняться в сторону прозрачности и наша задача в том числе в ходе личных приемов донести людям, что любой вопрос, направленный на улучшение условий жизни дома, можно поднять и решить на ОСС в системе ГИС ЖКХ», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Так, житель из Дмитровского рассказал о ненадлежащем состоянии придомовой территории возле дома, где он проживает. Для решения вопроса будет проведена выездная проверка с участием местных жителей и сотрудников Министерства. Все дефекты будут зафиксированы и переданы в работу ответственным службам с конкретными сроками их устранения.

По вопросу смены управляющей организации обратились жители Щелково. По итогу приема сотрудникам Министерства дано поручение провести комплексную проверку процедуры проведения общего собрания собственников.

Жители Лобни просили разобраться в начислениях оплаты услуг ЖКУ, а также проверить корректность работы приборов общедомового имущества. УО дано поручение разобраться в ситуации, проверить работоспособность приборов учета и принять меры к осуществлению расчетов исходя из их показаний.

Прием граждан в областном правительстве проходит каждый месяц. Записаться можно на сайте администрации губернатора Московской области.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.