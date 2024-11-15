В правительстве Подмосковья состоялся ежемесячный личный прием граждан

Фото - © Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

сегодня в 12:45

Курирующие отрасли заместители министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области провели ежемесячный прием граждан, в ходе которого приняли 9 заявителей с обращениями о ненадлежащем содержании придомовых территорий и общедомового имущества. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Проанализрованы волнующие жителей темы в следующих муниципалитетах: Можайский, Раменский, Ленинский, Подольск, Королев, Красногорск, Котельники, Одинцовский, Сергиево-Посадский.

В каждом вопросе министерство стремится найти компромисс и встать на сторону заявителя.

По всем 9 обращениям администрацией или начальниками территориальных отделов будут организованы встречи с жителями. Управляющие компании в части содержания МКД составят дорожные карты по устранению выявленных нарушений.

Всего за полгода руководящий состав ведомства провел 12 личных приемов, по итогам которых взято на контроль более 300 вопросов. Каждый раз такие встречи подтверждают свою эффективность, подсвечивая проблемные аспекты в содержании территорий и жилищного фонда.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.