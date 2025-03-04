В правительстве Подмосковья прошли интерактивные тренинги в сфере ЖКХ

В правительстве Подмосковья состоялись интерактивные тренинги, направленные на развитие кадрового потенциала сферы жилищно-коммунального хозяйства, с участием представителей региональных органов власти, глав муниципалитетов, заместителей глав по вопросам ЖКХ и руководителей ресурсоснабжающих организаций. Тренинги прошли в рамках стратегической сессии «Трансформация отрасли жилищно-коммунального хозяйства 2025», организованной при участии министерства ЖКХ Подмосковья и Московского областного учебного центра. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Мероприятие с приветственным словом открыл губернатор Подмосковья, подчеркнув, что сегодня подбор кадров — это одна из ключевых задач.

«Думать, что без профессионального человека у тебя на территории программа будет качественно выполнена — весьма наивно. Необходим специалист, который обладает соответствующими компетенциями и вместе с главой реализует план мероприятий7 Также мы понимаем: все, что ежедневно происходит на котельных, теплосетях, водозаборных узлах часто зависит от компетентности руководителей ресурсоснабжающих организаций. Поэтому большое значение имеет то, кто их возглавляет», — отметил Андрей Воробьев.

Интерактивные тренинги были посвящены реализации мероприятий в рамках региональных госпрограмм, трансформации финансово-хозяйственной деятельности, стандартам эффективной работы ресурсоснабжающих организаций и другим вопросам, имеющим ключевое значение для устойчивости и совершенствования сферы ЖКХ. Они позволили участникам отработать навыки управления в нестандартных ситуациях, улучшить взаимодействие между различными звеньями отрасли, определить «узкие места» при реализации мероприятий по модернизации. В частности, министр энергетики Подмосковья Сергей Воропанов отметил, что первое, на что стоит обратить внимание — это пристальное внимание к проработке технического задания перед проектированием и тщательное обследование территорий до начала работ по модернизации.

«Очень важно, что сегодня здесь собрались лица, принимающие решения. От каждого из нас зависит дальнейшее развитие подмосковного ЖКХ, поэтому мы должны быть готовы к усердной ответственной работе, преодолению вызовов и плодотворному сотрудничеству. В процессе обсуждений мы с коллегами затронули большое количество вопросов: сроки выхода из экспертизы, авансы, техприс и многое другое. Наметили дальнейший план действий с тем, чтобы реализовывать все мероприятия максимально качественно и в установленный срок», — сказал Воропанов.

Отдельный вопрос — это привлечение молодых кадров к отрасли. Ранее глава областного Минэнерго отмечал, что жилищно-коммунальной сфере наблюдается дефицит кадров, особенно в теплоэнергетике, а это, в свою очередь, серьезный вызов для региона.

«Мы намерены активно развивать сотрудничество с ВУЗами, ССУЗами, бизнесом для того чтобы преодлеть проблему нехватки кадров. Процесс не быстрый, но мы уверены, что совместными усилиями сможем привлечь молодых специалистов и обеспечить их качественную подготовку, соответствующую современным требованиям отрасли», — отметил Воропанов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.