В правительстве Подмосковья прошел практикум для магистрантов кафедры МГИМО

В доме правительства Московской области прошло выездное занятие для 30 магистрантов базовой кафедры министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области «Управление городской инфраструктурой и развитие территорий». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Студенты познакомились с особенностями работы центра управления регионом (ЦУР), инфоцентром Московской области, расположенными в доме правительства Московской области.

Специалисты ЦУР, рассказали магистрантам о принципах своей работы, познакомили их с тепловой картой, на которой отображаются основные запросы, поступающие от жителей региона, и наглядно показали их отработку. «Все знаем — быстро решаем — не допускаем!» — вот три постулата, на которых базируется работа ЦУР. Благодаря этим принципам достигается высокая скорость и эффективность обработки обращений граждан.

Также в рамках практического занятия обучающиеся ознакомились с работой информационного центра Московской области, где видна практическая работа и передовые цифровые технологии в управлении регионом, которые дают возможность современным управленцам оптимально использовать возможности искусственного интеллекта в достижении поставленных задач.

«В рамках учебного плана, помимо аудиторных занятий, для студентов на системной основе проходят выездные лекции и практикумы. С нашей стороны было важно рассказать им о цели создания и миссии ЦУР и инфоцентра, задачах, направленных на обеспечение повышения качества жизни граждан Подмосковья. На таких практических занятиях молодые специалисты получают важный опыт, на живых примерах разбирают проблемы, стоящие перед сферой ЖКХ, и вместе со специалистами находят пути их решения», — рассказала первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Анжела Пухова.

За период с 9 сентября 2019 года на базовой кафедре министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области прошли обучение более 600 человек, в процессе обучения находятся 55 человек, в том числе 47 магистрантов (первый и второй курс).

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.