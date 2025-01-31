В правительстве Подмосковья оценили эффективность работы 195 управляющих компаний

Ежемесячное заседание межведомственной комиссии по вопросам совершенствования рынка управления многоквартирными домами на территории Московской области состоялось в областном министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору. Эксперты оценили эффективность работы 195 УК, сообщает пресс-служба ведомства.

Членами комиссии также выступили представители Главного управления Следственного комитета по МО и Главного управления региональной безопасности МО.

В ходе заседания главы и курирующие заместители глав городских округов доложиликомиссии о профильной деятельности управляющих организаций в своих муниципалитетах.

«Сегодня проанализировали работу более 195 управляющих организаций. Были рассмотрены как положительные примеры, чья работа соответствует нашим требованиям и запросам жителей, так и те, которым ещё предстоит выполнить ряд задач. Муниципальным образованиям еще раз разъяснили преимущества электронных голосований в ГИС ЖКХ — это, в первую очередь, простота и прозрачность. Теперь задача администраций качественно довести эту информацию до управляющих организаций, а тем, в свою очередь, до жителей», — сообщил начальник управления по работе с управляющими организациями министерства Максим Гущин.

Эффективность работы УК оценили по следующим критериям:

информирование собственников о переходе на электронный формат голосования в системе ГИС ЖКХ;

удовлетворенность жителей качеством предоставления услуг по управлению МКД;

своевременное устранение нарушений в содержании МКД;

соблюдение лицензионных требований.

Комиссией были рассмотрены вопросы управления в более 980 домах и 33 городских и муниципальных округах Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что задача властей региона — найти с управляющими компаниями (УК) умные и эффективные решения, которые позволяют создавать комфортные условия жизни.

«Наш сегодняшний семинар организован, чтобы выработать вместе модель функционирования управляющих компаний, понять, что нужно сделать для улучшения их деятельности. Наша команда старается делать максимально открытой свою работу — это касается и «Добродел», и нашего проекта, который предполагает предоставление услуг управляющих компаний в МФЦ», — сказал Воробьев.

Он добавил, что УК всегда находятся в гуще событий, а потому им особенно важно развиваться в своей работе. От этого зависит доверие людей.