В поселке Зубово округа Клин очистили дворы от снега

Уборка снега в городском округе Клин ведется не только в городе, но и в поселениях. Ранним утром 19 февраля в Зубово выехали сотрудники УК «Клинская Теплосеть». Они провели ручную и механизированную очистку дворов и общественных пространств, а также обработали тротуары противогололедными реагентами.

Выезды организуют как в рамках плановой работы, так и по жалобам жителей. В месяц специалисты отрабатывают несколько десятков таких обращений. За компанией закреплены десять участков, включая Слободу, Решетниково, поселок 31-го Октября, Зубово, Шевляково и Новощапово.

«Сегодня работаем в поселке Зубово, отрабатываем обращения граждан. На данный момент задействованы две единицы техники и ведется ручная уборка дворовых территорий и общественных пространств», — рассказал руководитель ремонтно-эксплуатационного участка ООО «Клинская Теплосеть» Анатолий Сычев.

В работе используют вертикальный погрузчик и трактор на базе МТЗ «Беларус», а также самосвал КАМАЗ. Отчетность ведется через мобильное приложение: сотрудники прикладывают фото, геолокацию, дату и время выполнения задач, что позволяет контролировать качество и сроки работ.

Важно видеть каждое мероприятие по подготовке дорожных и транспортных служб к зимнему периоду в цифровой системе, подчеркнул губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Только это позволяет видеть эффективность работы тех служб, которые отвечают за чистые дороги и убранные дворы, а также эффективность работы техники, которую мы постоянно обновляем и приобретаем», — сказал Воробьев.