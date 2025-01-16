В поселке Зубово Клина повысили надежность энергоснабжения

Специалисты «Мособлэнерго» обеспечили условия для подключения к сетям компании котельной, которая снабжает теплом не только жителей поселка Зубово округа Клин, но также сельскую амбулаторию (подразделение Клинской больницы), водозаборный узел, канализационную насосную станцию. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В поселке Зубово находится 20 многоквартирных домов и свыше 60 частных домовладений, в общей сложности в поселке проживает более 750 человек.

Для улучшения электроснабжения поселка специалисты АО «Мособлэнерго» в конце декабря 2024 года в рамках реализации договоров на технологическое присоединение построили две кабельных линии КЛ-0,4 кВ протяженностью 400 м каждая от трансформаторной подстанции ТП-602. Часть линий электропередач была проложена с использованием метода горизонтально направленного бурения.

Работы были проведенные Клинским производственным отделением Красногорского филиала компании АО «Мособлэнерго».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье вместе с Москвой и федеральным министерством энергетики принят план по усилению питающих центров и соответствующей модернизацией распределяющих сетей.

По словам губернатора, и в прошлом году, и сейчас в регионе электропотребление растет и бьет все рекорды.