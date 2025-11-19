В поселке Зендиково Подмосковья обсудили установку мемориальной стелы

Глава городского округа Кашира Роман Пичугин вместе с жителями поселка Зендиково провел обход территории и обсудил планы по развитию, включая установку стелы «Населенный пункт воинской доблести» и благоустройство, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

В ходе обхода территории поселка Зендиково одним из ключевых вопросов стала установка мемориальной стелы «Населенный пункт воинской доблести». Жители предложили разместить ее на центральной площади, и эта инициатива получила поддержку со стороны местных властей. Сейчас ведется подготовка проекта благоустройства территории и выбора места для установки стелы.

Внимание также уделили зданию бывшего Дома культуры, которое находится в аварийном состоянии. Для решения этой проблемы подготовлена «дорожная карта», предусматривающая передачу здания из федеральной собственности в муниципальную, признание его аварийным и прекращение права частной собственности на помещения. После завершения всех процедур планируется снос здания, который намечен до конца 2027 года.

В этом году на перекрестке улиц Банной и Октябрьской был оборудован новый пешеходный переход с ограждениями и светофором. Это повысило безопасность для детей и пешеходов. По улице Строительной привели в порядок пешеходную дорожку, а также рассматривается вопрос об установке освещения вдоль федеральной трассы для повышения комфорта и безопасности в темное время суток.

Работы по благоустройству и развитию поселка продолжаются. Особое внимание уделяется учету мнений и потребностей жителей при реализации новых инициатив.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в городском округе Дзержинский по просьбам жителей построили велотрассу. Люди позитивно восприняли ее появление. Глава региона призвал и дальше быть внимательными к желаниям горожан.

«Поэтому нам нужно и дальше быть внимательными к просьбам жителей, чтобы осуществлять преобразования в их городах», — заявил Воробьев.