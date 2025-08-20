В поселке Солнечногорска завершается модернизация котельной

Капитальный ремонт котельной подходит к завершению в поселке Голубое городского округа Солнечногорск. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Уже на следующей неделе на них запланировано проведение пуско-наладочных работ. Благодаря модернизации котельной будет обеспечена бесперебойная работа систем центрального отопления и горячего водоснабжения. Качество коммунальных услуг повысятся для порядка 7,5 тысяч жителей», — прокомментировал заместитель главы городского округа Солнечногорск Леонид Степанов.

Котельная в Голубом обслуживает 10 многоквартирных домов и 6 социальных объектов. Ранее на ней отремонтировали кровлю, заменили неисправный циркуляционный насос и ввели в эксплуатацию систему химводоподготовки. Новое установленное оборудование — отечественного производства.

Работы проводят по государственной программе модернизации системы теплоснабжения при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что дополнительно в регионе направят 20 млрд рублей, чтобы привести территории под современные стандарты и модернизировать котельные.

«Деньги у нас заложены — это порядка 20 млрд рублей дополнительно Московская область выделяет на этот год, для того, чтобы такие чувствительные территории, как Подольск, Электросталь, другие территории максимально подвести под самые современные стандарты», — сообщил губернатор региона.

Одновременно модернизируются линии электроснабжения, меняются трансформаторы.