В поселке Солнечногорска до конца года обновят канализационно-насосную станцию

Прием граждан в формате выездной администрации провели в поселке городского типа Голубое в Солнечногорске. На нем рассмотрели порядка 70 вопросов от жителей. Они касались реконструкции инженерной инфраструктуры, уличного освещения, ремонта и расширения дорог, движения общественного транспорта и других тем. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В общении участвовали первый замглавы городского округа Солнечногорск Виталий Тушинов, профильные заместители главы, руководители управлений, отделов и структурных подразделений администрации, депутаты.

«Темы благоустройства и ЖКХ стали самыми популярными. Но по каждому из них у жителя теперь есть понимание и сроки решения вопроса, а некоторые их них удалось решить прямо на месте. Направляем по указанным обращениям все необходимые службы, чтобы все работало как надо», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Большое число обращений было по обслуживанию канализационно-насосной станции. Люди спрашивали, какие ремонтно-восстановительные работы проводят на объекте, о сроках их завершения и дополнительных мерах для предотвращения излива стоков на поверхность.

«Детально разъяснили, каким образом проводятся работы, что будет сделано, как обеспечим безопасность и как в дальнейшем исключим подобные ситуации. Сейчас на КНС уже работает подрядчик, часть техники установлена на площадке. Сроки выполнения — до конца года. Большое внимание уделяем резервированию мощности энергоснабжения. Мы создали специальную систему, которая перехватывает мусор из канализационных стоков. Дополнительно проведем мероприятия, которые позволят очень быстро проводить ремонтно-профилактические работы», — прокомментировал первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Виталий Тушинов.

Также, как сообщил Виталий Тушинов, по итогам встречи администрация округа взяла на контроль работу общественного транспорта в Голубом. Регулярность его движения проработают совместно с перевозчиком. Рассматриваются варианты увеличения количества рейсов или запуска автобусов большего класса.

Кроме того, в поселке намечено расширение улично-дорожной сети. По планам, оно увеличит пропускную способность для автомобильного транспорта и сократит заторы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.