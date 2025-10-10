В поселке Развилка Ленинского округа завершают ремонт кровли одного из МКД

В поселке Развилка Ленинского городского округа близится к завершению капитальный ремонт кровли в многоквартирном доме № 35. Все основные этапы работ уже выполнены. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Подрядной организацией уже выполнен демонтаж старого покрытия кровли, устройство разуклонки, армированной стяжки и нанесен основной гидроизолирующий слой с применением современных материалов „Филизол-В“ и „Филизол-Н“. Важно отметить, что за все время проведения работ от жителей этого дома не поступало ни одного обращения по поводу протечек», — сказал начальник участка подрядной организации «СВАЙТЕК-М» Владимир Жилин.

На текущий момент рабочие приступили к устройству примыканий кровли к конструкциям здания. Для полного завершения ремонта осталось установить парапетные крышки и фартуки по периметру кровли. На объекте задействованы два специалиста, так как основной, наиболее масштабный этап, уже позади. Завершение всех ремонтных работ запланировано на 20 октября текущего года.

Капитальный ремонт кровли был инициирован для решения давней проблемы жителей — регулярных протечек в квартирах верхних этажей. Проведенные работы позволили полностью устранить эту проблему, что улучшит условия проживания для более чем 250 человек, зарегистрированных в этом доме.

Параллельно в округе продолжается капремонт еще в одном многоквартирном доме. По адресу ул. Заводская, д. 12 подрядчик выполняет работы по восстановлению скатной крыши. На сегодняшний день строительная готовность на этом объекте составляет 85%.

Большие работы по модернизации системы теплоснабжения в Подмосковье ведутся уже по программе 2025 года, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«В этом году, в первой половине, проведены большие мероприятия, связанные с анализом теплоснабжения, подготовкой к зиме, состоянием котлов, сетей и многоквартирных домов. Понятно, что программа, которую мы реализуем, очень заметна и очень масштабна», — сказал Воробьев.