В поселке Раздолье округа Клин запустили новую котельную

сегодня в 18:23

Торжественную церемонию запуска новой котельной в поселке Раздолье г. о. Клин провела глава городского округа Алена Сокольская, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Это газовая блочно-модульная котельная мощностью 1,25 МВт. Она обеспечит надежное теплоснабжение и горячее водоснабжение 234 потребителей, проживающих в семи многоквартирных домах.

Новый объект оснащен тремя водогрейными котлами отечественного производства и функционирует в автоматическом режиме, без присутствия персонала.

Объект построен ООО «Газпром теплоэнерго МО» в рамках концессионного соглашения, подписанного между компанией, правительством Московской области и администрацией городского округа Клин. Решение о заключении соглашения было принято в связи с серьезным износом муниципальной теплоэнергетической инфраструктуры городского округа и необходимостью реализации оперативных и долгосрочных мер по ее обновлению.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил все дома подготовить к осенне-зимнему сезону до октября. К новому отопительному сезону проинспектируют и приведут в порядок не только инженерные коммуникации, но и подъезды, подвалы, чердаки, крыши и фасады многоквартирных жилых домов.

«В каждом нашем муниципалитете идет масштабная программа модернизации системы теплоснабжения к осенне-зимнему периоду. Она состоит из трех слагаемых: 1-е — котельная, 2-е — сети, 3-е — многоквартирные дома», — сказал губернатор.