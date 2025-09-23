В поселке Обухово Богородского округа заменили старые светильники

С наступлением короткого светового дня становится особенно актуальной тема исправной работы уличного освещения. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В сентябре 2025 года в рамках модернизации систем наружного освещения в Богородском округе были осуществлены работы по замене старых светильников. Речь идет о плановых работах. В частности, семь, вышедших из строя светильников ЖКУ, заменили на новые светодиодные светильники «Триумф» в п. Обухово, на ул. Сосновый бор.

Новые светильники отвечают всем современным трендам в уличном освещении по качеству, надежности и функциональности. Являются более энергоэффективными, а также обладают возможностями использования в интеллектуальных системах «умный город», которые фактически уже стали неотъемлемой частью наружного уличного освещения.

Модернизация систем наружного освещения — это комплекс мероприятий, направленных на обновление и оптимизацию систем освещения на улицах, площадях, в парках и других общественных пространствах. Предполагается замена устаревших источников света на более современные, а также применение новых технологий для управления освещением.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.