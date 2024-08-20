В поселке «Мир» нашли недочеты санитарного содержания территорий

Поселок ЦУС «Мир» — это 24 многоквартирных дома, более десятка дворов и внутриквартальных проездов.

«Откровенно признаюсь, ожидал лучшего, ведь поселок небольшой, дворы расположены компактно. Однако, выявил множество недочетов по содержанию территорий, контейнерных площадок, входных групп», — написал глава горокруга Шатура Николай Прилуцкий в социальных сетях по итогам проверки санитарного состояния территорий.



Большие вопросы возникли к подрядной организации «Наш дом — Шатура», осуществляющей уборку подъездов.



В ближайшее время служба дорожного хозяйства и благоустройства должна устранить свои недочеты в работе — вымести в поселке все парковочные пространства, отсыпать щебнем подъезды к контейнерным площадкам, укрепить парапетные ограждения и указатели, окосить территорию и убрать мусор на детских площадках.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в регионе важна качественная работа парков, в этом вопросе все имеет значение: удобные парковки, прокаты, работающие туалеты, малый бизнес.

«Мы с главами, с жителями встречаемся в разных местах и, согласитесь, что запрос на то, что мы благоустраиваем, очень большой», — отметил Воробьев.

