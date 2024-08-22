В поселке Кузнечики и мкр Парковый Подольска подготовили дома к отопительному сезону

Подготовку многоквартирных домов к отопительному сезону в поселке Кузнечики Подольска проверил первый заместитель главы городского округа Подольск Владимир Кравцов

В мкр Парковый побывал заместитель главы округа Вадим Буров.

На данный момент большинство домов в поселке Кузнечики уже прошли все этапы подготовки к осенне-зимнему периоду и получили паспорта готовности.

Кравцов осмотрел коммуникации горячего водоснабжения в двух подвалах. Убедился в исправности элеваторных узлов, а также в качестве труб, прошедших опрессовку. Ему доложили, что дома готовы к отопительному сезону.

В микрорайоне Парковый Буров с профильными специалистами проверил состояние систем горячего и холодного водоснабжения и содержание подвальных помещений. Недостатков не обнаружил.

Также Буров распорядился отремонтировать инвентарь на спортивной площадке возле дома 4а на Парадном проезде, убрать граффити и своевременно косить траву.

Мониторинг готовности многоквартирных домов к отопительному сезону продолжат.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что в этом году в регионе приемка МКД осуществляется более строго. Он также подчеркнул, что крайне важно внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.

«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд — и дополнительных мероприятий. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения также нуждаются в особом внимании», — заявил Воробьев.