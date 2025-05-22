В пос Менделеево Солнечногорска строят котельную к новому отопительному сезону

Блочно-модульную котельную возводят в поселке Менделеево в Солнечногорске. Подрядчик проводит монолитные работы по заливке фундамента. Энергообъект планируют запустить в новом отопительном сезоне. Он заменит старую котельную и обеспечит теплом и горячей водой порядка 7 тысяч жителей и сотрудников ВНИИФТРИ. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На площадке трудятся 30 человек и две единицы техники. Строительство ведут по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. Муниципальный контракт заключен с АО «ГК „ЕКС“. Он рассчитан до 2026 года, включая благоустройство. Пуско-наладочные работы намечены после середины октября 2025-го. Мощность новой котельной составит 50 МВт — выше, чем у старой.

Ход работ и соблюдение графика проверил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

«Объект для нас стратегически важный — именно он должен заменить старую котельную, которая уже давно выработала свой ресурс. Наша задача — задействовать объект в следующем отопительном сезоне. Контролируем все: от фундамента до поставки каждого узла. Котельная абсолютно новая — и по конструкции, и по технологиям. Все будет максимально автоматизировано», — рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Как сообщил глава, основное оборудование для котельной изготовлено, вскоре начнутся его поставки и монтаж.

Кроме того, в этом году закончат перекладку всей системы отопления и горячего водоснабжения в Менделеево. Заменить осталось 11 километров трубопроводов из 24,5 км. Работы начали с 2023 года, когда обновили 4,5 км наиболее аварийных участков.

Итогом масштабной модернизации инженерной инфраструктуры для жителей Менделеево станет качественное и стабильное водо- и теплоснабжение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в каждом, без исключения, муниципалитете Подмосковья, в каждом городе реализуется самая масштабная за всю историю модернизация электро-, тепло- и водоснабжения. Губернатор отметил, что эти 3 магистральные темы четко, ясно и подробно отражены в национальной цели президента РФ Владимира Путина и являются приоритетным национальным проектом.

«То есть в канве идеологии указа президента мы реализуем масштабную программу. Что такое масштабная программа, для каждого муниципалитета должно быть понятно», — сказал Воробьев.