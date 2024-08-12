В поселке Евсеево Павлово-Посадского округа энергетики подключили новых потребителей

В Московской области продолжается реализация мероприятий по технологическому присоединению к электросетям. Так, специалисты «Мособлэнерго» обеспечили условия для подключения новых потребителей в коттеджном поселке Евсеево в Павлово-Посадском городском округе. Работы выполнены в рамках исполнения договоров технологического присоединения, сообщает пресс-служба Минэнергетики Подмосковья.

Как ранее отметил вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин, технологическое подключение к сетям выполняется при первичном присоединении энергопринимающих устройств к сетям компании, увеличении трансформаторной мощности, изменении категории надежности энергопринимающих устройств и точек присоединения к сети, а также при изменении вида производственной деятельности заявителя.

В начале августа в подстанции КТП-268 взамен трансформатора 250 кВА установили трансформатор мощностью 400 кВА. Помимо возможности присоединения новых абонентов, данные мероприятия также повысили качество и надежность электроснабжения более 160 действующих потребителей.

«Мособлэнерго» подключает к электросетям энергопринимающие устройства физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, уделяет значение подключению социально значимых организаций.

Технологическое подключение к сетям компании выполняется при первичном присоединении энергопринимающих устройств к сетям компании, увеличении трансформаторной мощности, изменении категории надежности энергопринимающих устройств и точек присоединения к сети, а также при изменении вида производственной деятельности заявителя. Заявки на присоединение к электрическим сетям можно подать онлайн через портал потребителя.

На территории Московской области за повышение энергетической эффективности отвечает министерство энергетики. Ведомство четвертый год подряд реализует программу повышения надежности электроснабжения потребителей, в рамках которой проходят ремонт, реконструкция и строительство энергообъектов. За это время удалось повысить качество электроснабжения в среднем на 20%. Ежегодно Минэнерго старается увеличивать число муниципалитетов, охватываемых программой. Акцент делается на населенных пунктах, где было зарегистрировано большое количество обращений от потребителей.