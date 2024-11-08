В одинцовском поселке завершается капитальный ремонт теплосетей

Масштабная модернизация близится к завершению. К работам приступили в конце августа, за это время были выполнены земляные работы, смонтированы трубопроводы теплоснабжения и горячего теплоснабжения, а также проведены гидравлические испытания. Последний этап — переврезка объектов от старого водопровода к новому.

«Износ старых коммуникаций в поселке составлял более 60%. Здесь проложено почти 8 км новых труб, их монтировали по новому проекту, параллельно существующим», — отметил глава Одинцовского округа.

Замену сетей провели по программе модернизации коммунальной инфраструктуры. Новая трасса подает тепло в жилые дома и на социальные объекты — школу и детский сад. Сейчас рабочие приводят территорию в первоначальный вид, с наступлением тепла на объекте проведут благоустройство.

В этом году программа модернизации выполнена на 100%. Ее следующий этап начнется в 2025 году.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.