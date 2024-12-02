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В Подольске заменили более 12 км теплосетей в 2024 году

В микрорайонах Ново-Сырово и Климовск Подольска по семи адресам заменили более 12 км теплосетей для 846 многоквартирных домов. В округе продолжается модернизация коммуникаций, замену и перекладку делают ежедневно, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На данный момент завершена укладка новых теплосетей по семи адресам. В том числе в микрорайоне Ново-Сырово от котельной в Сыровском тупике, 5а, до котельной на Художественном проезде, 2.

В микрорайоне Климовск на Весенней от котельной КСПЗ на улице Заводской, 2, до ЦТП-8; от котельной КСПЗ до ЦТП 10,11; от котельной КСПЗ до ЦТП-20; от котельной КСПЗ до ЦТП-9.

В микрорайоне Климовск на Гривной на улицах Школьная, Ленина, Победы.

В микрорайоне Высотный от котельной на улице Гайдара, 11.

Всего по этим адресам заменили более 12 километров коммуникаций. После выполненных работ восстановили асфальтовое покрытие.

Благодаря выполненным работам отопление по новым системам будет поступать в 846 многоквартирных домов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.