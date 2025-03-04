В Подольске заменили 80% теплосетей

В Подольске продолжается реконструкция теплосетей в пяти микрорайонах, работы выполнены на 80%. Впереди 28 новых проектов, а это еще 14 км обновленных трубопроводов и комфорт для тысяч семей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Подольск сегодня — один из лидеров в сфере модернизации теплоснабжения. За год капитально отремонтировали более 12 км тепловых сетей, большую часть — в Климовске. Не сбавляем темп. Шаг за шагом создаем надежную систему, которая прослужит десятилетия. За каждым проектом — труд специалистов, поддержка жителей и общее стремление сделать округ комфортнее», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Котельные являются сердцем системы, поэтому власти делают все, чтобы они работали без сбоев. Увеличили мощность объекта на улице Ульяновых до 56,5 Гкал, на улице Победы — в пять раз, с 12 до 60 Гкал. На улице Заводской идет масштабная модернизация крупнейшей котельной на 340 Гкал. Все объекты планируют сдать в срок до конца 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.