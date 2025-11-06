В Подольске законсервировали 11 фонтанов

В Подольске отключили и укрыли до весны 11 фонтанов. Специалисты водоканала и сотрудники парка имени Виктора Талалихина выполнили полный цикл необходимых работ, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Для сохранения фонтанов во время морозов слили воду и промыли чаши, демонтировали насадки, краны и светильники, установили заглушки, очистили решетки и продули трубы подачи воды.

Насосное оборудование извлекли для ревизии, ремонта и защиты от промерзания. Фонтаны укрыли защитными конструкциями, это предохранит их от зимних холодов, осадков и возможных повреждений. Благодаря принятым мерам фонтаны будут готовы к работе с наступлением теплого сезона.

Фонтаны находятся в сквере Поколений, на бульваре имени Евгения Карелова, у Дворца культуры «Октябрь», «Бал Наташи Ростовой» на улице Кирова, на бульваре Юности, на бульваре 65-летия Победы, у СДК «Молодежный», два фонтана рядом с ДК «Машиностроитель», а также два фонтана в парке имени Виктора Талалихина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем обращении к жителям региона отметил важность проводимой работы в парках. Он говорил о наполнении парков, которое должно радовать человека и позволять проводить там больше времени.

«Каждое лето мы видим все больший интерес к нашим паркам, поэтому и их число тоже растет — на сегодня в Подмосковье 184 пространства. Стараемся их обновлять, добавлять элементы, ремонтировать старые», — отметил глава региона.