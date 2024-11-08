В Подольске восстанавливают асфальт на ул Ленинградской

Для оценки состояния трубопроводов и устранения возможных неполадок некоторые участки теплотрассы остаются разрытыми. В целом в округе восстанавливают асфальтовое покрытие после прокладки новых теплотрасс. Работы проводят с учетом погодных условий, чтобы гарантировать качество и долговечность.

Недавно завершилось устройство основания под асфальт на улице Ленинградской. 7 ноября закрыли трубы вблизи домов 16 и 18 начали укладывать нижний слой асфальта. Завершить работы планируют в конце недели.

В парке «Березки» восстанавливают тротуары, на днях туда завезли необходимые материалы.

Устройство основания для тротуаров и проездов продолжается на улице Высотной возле домов 7, 9 и 11.

Внутридворовой проезд восстановлен на улице Чистова, дом 17А и улице Литейной, дом 4Б.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов контролировать подготовку к зиме. Он подчеркнул, что главы должны совершать выезды на строящиеся объекты, знать сильные и слабые стороны.

«Если котел будет работать хорошо, по трубам будет идти нужное давление — мы сами знаем прекрасно, насколько важно управляющим компаниям, а значит, вам, уважаемые главы, работать с тем, что связано с подготовкой и структурой в жилом доме. Поэтому на следующих наших мероприятиях мы будем безусловно выносить все эти слагаемые для того, чтобы своевременно подготовиться к зиме. Темп должен быть высоким, вы прекрасно это понимаете», — сказал Воробьев.