В Подольске в отопительный сезон работает более 50 тепловых пунктов и более 90 котельных

В этом году в Подольске особенно тщательно готовились к отопительному сезону. Подготовлено 52 тепловых пункта, 95 котельных. Особое внимание профильные специалисты уделили частным ресурсоснабжающим организациям, где провели дополнительные проверки технического состояния оборудования котельных и тепловых сетей, а также обратили пристальное внимание на наличие необходимой документации и экспертиз, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Самые масштабные работы выполнены в рамках госпрограммы по модернизации инфраструктуры теплоснабжения. В трёх крупных котельных на улицах Победы, Ульяновых, Заводской заменили оборудование. Сделано это намного раньше запланированного срока. На сегодняшний день необходимые документы от Ростехнадзора получены.

В настоящее время на территории муниципалитета продолжается реконструкция трубопроводов в разных микрорайонах округа. Это не препятствует стабильной подаче ресурса в многоквартирные дома и социальные объекты.

В ведение «Подольской теплосети» перешли семь объектов теплоснабжения, в том числе от Министерства обороны РФ.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.