В Подольске устранили протечки крыш в многоквартирных домах

Жители верхних этажей дома 1а на улице Красная пожаловались на протекающую крышу. Руководство управляющей организации оперативно отреагировало на заявку и послало по указанному адресу рабочих. Бригада сделала локальный ремонт кровли. Всего отремонтировали порядка 110 погонных метров покрытия.

Также провели работы по замене кровли на улице Школьной, 50, корпус 7, и улице Рощинской, 15, где полностью отремонтировали крышу над третьим подъездом и провели локальный ремонт над вторым подъездом.

Сотрудники управляющей компании продолжают обрабатывать заявки подольчан. В ближайшее время запланирован ремонт на улицах Рябиновая, 1, Рощинская, 2а, Школьная, 50 корпус 6. В приемке выполненных работ принимают участие сами жители.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.