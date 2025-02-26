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В Подольске устранили нарушения при содержании общего имущества МКД

Подольская городская прокуратура провела проверку по обращению местной жительницы в связи с нарушением законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Установлено, что общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме в городском округе Подольск, где проживает заявитель, содержалось ненадлежащим образом — были выявлены факты завоздушивания внутридомовой системы теплоснабжения, в подвальном помещении имелось локальное подтопление, содержание общедомовых приборов учета тепловой энергии не соответствовало необходимым техническим требованиям.

В этой связи городская прокуратура внесла генеральному директору управляющей организации представление, которое рассмотрено и удовлетворено.

Также прокуратура возбудила в отношении компании административное дело по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований), по результатам его рассмотрения юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 250 тыс. рублей.

Благодаря вмешательству городской прокуратуры общее имущество многоквартирного дома приведено в надлежащее техническое состояние, кроме того, жителям произведен перерасчет начислений за содержание жилья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.