В Подольске улучшилось качество воды и увеличилось число станций обезжелезивания

В Подольске улучшилось качество воды. Это стало возможным благодаря системному и поэтапному обновлению объектов водоснабжения в течение 10 лет. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

С 2014 по 2024 годы увеличилось количество артезианских скважин — со 104 до 183, насосных станций второго подъема — с 12 до 23, повысительных насосных станций — с 22 до 37, станций обезжелезивания — с 1 до 9, УФ-установок для обеззараживания — с 38 до 63.

За это время МУП «Водоканал» проделал огромную работу, последовательно внедряя современные технологии, обновляя оборудование и повышая надежность всей системы водоснабжения и водоотведения. Объем воды, подаваемой населению, вырос с 35,4 до 42,8 млн куб. м в год.

«При этом мы вывели из эксплуатации устаревшие водозаборные узлы, не соответствующие нормативам по химическому составу воды, и внедрили новые системы фильтрации и обеззараживания. Благодаря автоматизации процессов и внедрению современных технологий удалось оптимизировать расходы на обслуживание. Впереди — реализация госпрограммы модернизации систем водоснабжения и водоотведения», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность модернизации системы ЖКХ в регионе.

«Прошлая зима была сложной, с низкими температурами, были аварии, поэтому мы предусмотрели достаточно масштабную программу модернизации ЖКХ. Эта зона ответственности муниципальных и региональных органов власти — одна большая магистраль. Кроме того, мы реализуем концессионные соглашения в партнерстве с «Газпромом», — рассказал Воробьев.