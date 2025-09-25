В Подольске улучшили обслуживание территории ряда котельных

В Подольске продолжается работа над эффективным использованием муниципального имущества. Администрация округа получила права на обслуживание территории ряда котельных. Заключаются новые договоры аренды, проводятся аукционы, ведется работа с должниками. Это помогает развивать округ и финансировать социальные проекты. В муниципальную собственность принимаются важные объекты, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В этом году министерство обороны РФ передало округу земельный участок в Климовске на Школьной, 50, участки под котельными на Кирова, 74, строение 10, и Маштакова, 4. Также территорию с резервуаром резервного топлива на улице Кирова. Принята в муниципальную собственность котельная на Большой Серпуховской, 43, на территории АО «ПЭМЗ», которая была в статусе бесхозного объекта. В результате власти округа получили право на обслуживание, в том числе уборку, благоустройство, ремонт и содержание этих территорий.

Работа по выявлению бесхозяйных объектов, среди которых сети водоснабжения, электросети, газораспределительные системы продолжается. Их включают в муниципальную собственность и наладят обслуживание.

Поддержка многодетных семей остается приоритетом. В 2025 году сформирован перечень из 154 земельных участков. Более 100 семей воспользовались возможностью получить денежную выплату. Всего на учете в округе остаются более тысячи семей, работа по обеспечению их земельными участками и выплатами продолжается.

Контроль за землей и регистрацией объектов является еще одним важным направлением. В текущем году внедрен искусственный интеллект для ускорения проверок, проведена регистрация ранее учтенных объектов недвижимости. Это повышает налоговые поступления и упрощает оформление собственности.

С начала текущего года оказано более 7 тысяч услуг через Региональный портал Московской области. При регистрации прав и сделок с недвижимостью заявитель теперь оплачивает госпошлину заранее, что ускоряет процесс и делает его прозрачным.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что промахов не должно быть допущено при включении отопления в Подмосковье.

«Традиционно этот процесс (включение отопления — ред.) занимает определенный период. Понятна нервозность людей, у которых что-то завоздушило, что-то не открылось», — сказал Воробьев.