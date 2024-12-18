В Подольске с начала года более чем наполовину сократили аварии при подаче тепла

В Подольске благодаря модернизации сетей ЖКХ с начала текущего года сократили на 60% количество аварий с подачей теплоэнергии и на 50% горячего водоснабжения. На 2025 год запланировали 28 дополнительных мероприятий по капитальному ремонту трубопроводов общей протяженностью 13,9 км. Всего до конца 2026 года реконструируют 53 км сетей. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Подводим итоги уходящего года. Видим, что смогли существенно улучшить ситуацию в Подольске. Самое пристальное внимание в 2024 году уделили нашим объектам теплоснабжения. „Подольская теплосеть“ тщательно готовилась к осенне-зимнему периоду: провела работы по замене и ремонту более 4 км сетей, отремонтировала все необходимое в ЦТП и котельных», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

По государственной программе Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли оборота с отходами» обновили оборудование на 3 котельных: на улицах Победы, Ульяновых, Заводской. Это позволило повысить качество отопления в почти 300 многоквартирных домах и 32 социальных объектах. На следующем этапе приведут в порядок внешний вид этих котельных.

Также по госпрограмме построили абсолютно новые сети в микрорайоне Силикатная. В мкр Климовск капитально отремонтировали более 8 км трубопроводов. В 2025 году продолжат работы по долгосрочным контрактам. По ним предстоит реконструировать 9,7 км теплосетей в пяти микрорайонах округа. Половину от плана уже выполнили.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что дополнительно в регионе направят 20 млрд рублей, чтобы привести территории под современные стандарты и модернизировать котельные.

«Деньги у нас заложены — это порядка 20 млрд рублей дополнительно Московская область выделяет на этот год, для того, чтобы такие чувствительные территории, как Подольск, Электросталь, другие территории максимально подвести под самые современные стандарты», — сообщил губернатор региона.

Одновременно модернизируются линии электроснабжения, меняются трансформаторы.