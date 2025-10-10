В Подольске проложили более 20 км новых инженерных сетей

В Подольске проложили коммуникации протяженностью 23,2 километра по госпрограмме. В 2026 году власти округа планируют протянуть 37,2 километра новых инженерных сетей, а также модернизировать четыре котельные. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В администрации округа проведи еженедельный штаб по вопросам развития инженерной инфраструктуры. Первые заместители главы муниципалитета Владимир Кравцов и Александр Мамлай обсудили с профильными специалистами успехи текущего года. В рамках государственной программы по модернизации объектов теплоснабжения успешно выполнен план по прокладке коммуникаций общей протяженностью 23,2 километра. В настоящее время подрядная организация ведет работы по благоустройству территорий.

Также рассмотрели планы на 2026 год. В следующем году в государственную программу собираются включить мероприятия по ремонту систем отопления и горячего водоснабжения в микрорайонах Южный и Северный. Запланировано масштабное обновление инфраструктуры: 37,2 километра новых инженерных сетей, а также модернизация четырех котельных.

Реализация этих проектов позволит существенно повысить надежность и эффективность работы системы теплоснабжения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.