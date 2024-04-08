В Подольске продолжается модернизация теплоснабжения

Вице-губернатор Московской области и министр энергетики Московской области Евгений Хромушин посетил район Климовск в городском округе Подольск в рамках рабочего визита. Во время посещения он ознакомился с прогрессом ремонтных работ на котельной Климовского специализированного патронного завода (КСПЗ) и провел встречу со старшими по домам, рассказав о планируемых мероприятиях по модернизации инженерной инфраструктуры в этом районе.

«Как вы знаете, после аварии на котельной КСПЗ под руководством губернатора Подмосковья А. Ю. Воробьева и с учетом огромной помощи Москвы в короткие сроки было восстановлено отопление микрорайона, остановка которого произошла по вине недобросовестного собственника котельной. Сейчас объект передан в муниципальную собственность. Сегодня мы с жителями обсудили конкретные мероприятия, которые будут реализовываться в Климовске, как на этой котельной, так и на сетях теплоснабжения, чтобы снять все опасения и сомнения жителей в отношении следующего отопительного периода», — рассказал вице-губернатор Московской области, министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.

В рамках восстановительного ремонта котельной КСПЗ были выполнены работы по наладке котлового оборудования, дымососов и вентиляторов, произведен ремонт сетевых насосов, замена запорной арматуры и укомплектован штат сотрудников. Планируется включить в государственную программу Московской области на 2024 год мероприятия по капитальному ремонту тепловых сетей от котельной КСПЗ и участков тепловых сетей микрорайона Климовск по улицам Школьная, Ленина, Победы. Работы по модернизации котельной КСПЗ будут продолжены, включая замену котла, сетевого насоса с запорной арматурой и установку автоматического ввода резерва, а также модернизацию выводов тепловых сетей.

Важным шагом для обеспечения надежного теплоснабжения жителей микрорайона Климовск является установка индивидуальных тепловых пунктов (ИТП). По плану в 2024 году будет установлено ИТП в 147 многоквартирных домах Климовска, а уже в 18 домах установка ИТП уже завершена, а в оставшихся 129 домах она будет завершена до конца августа текущего года.



«В результате работ мы сможем обеспечить снижение давления на тепловых сетях и в случае возникновения аварийной ситуации на трубопроводе не допустить потерь теплоносителя в домах и повысить их тепловую емкость. Мы также обсудили с администрацией Подольска модернизацию теплоснабжения других районов муниципалитета и договорились, что определим точный объем работ по завершении отопительного периода по результатам гидравлических испытаний на тепловых сетях», – добавил Евгений Хромушин.

Также в планах коммунальных служб строительство тепловой сети от котельной Сыровский тупик до котельной Художественный проезд. В период с 2024 по 2025 годы планируется реконструкция тепловых сетей микрорайонов Межшоссейный, Шепчинки, Парковый и Центральный. В этот же период предполагается модернизация котельных на улицах Победы и Ульяновых. Решение о проведении этих мероприятий будет принято в ближайшее время.

В нескольких многоквартирных домах районов Центральный, Шепчинки, Межшоссейный и Силикатная также установлены индивидуальные тепловые пункты. До конца апреля будет завершена пуско-наладка системы.

В общей сложности на модернизацию теплоснабжения городского округа Подольск может потребоваться более 2,2 миллиарда рублей. Как отметил вице-губернатор Московской области и министр энергетики Московской области Евгений Хромушин, завершается процесс формирования масштабной программы модернизации теплоснабжения региона.

«Мы уже приступили к реализации, пожалуй, самой большой программы модернизации теплоснабжающего хозяйства региона. По решению губернатора не стали дожидаться федеральной программы, так как ее перенесли на 2025 год, поэтому уже сейчас реализуем все оперативные мероприятия за счет средств бюджета области и муниципалитетов. Теперь для нас самым актуальным вопросом на сегодня остается наличие и ассортимент котельного оборудования, так как только в этом году мы модернизируем 47 котельных, а в среднесрочной перспективе порядка — 450», – отметил Евгений Хромушин.



Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в ближайшие годы в Подмосковье запланирована масштабная реконструкция сетей ЖКХ.



«Комплексная программа с «Газпромом» позволяет нам модернизировать в различных городах систему ЖКХ», - сказал Воробьев.