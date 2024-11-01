В Подольске продолжается капитальный ремонт участков тепловых сетей

Продолжается реализация программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами», публикуются закупки на выполнение работ по капитальному ремонту участков тепловых сетей в городских округах. Так, в Подольске рабочие продолжают капитальный ремонт участков тепловых сетей, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Работы осуществляются в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Подольск.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту участков тепловых сетей в городском округе Подольск», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту по мероприятию: «Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной по адресу: г. о. Подольск, ул. Гайдара, 11, вдоль улиц Высотная, Гайдара, Готвальда, Свердлова, Кирова, Ленинградский пр-д, Юбилейная, Красногвардейский бульвар, Ленинградская (в т. ч. ПИР). Система теплоснабжения в двухтрубном исчислении в бесканальной прокладке:

от ТК-270 по адресу ул. Высотная 6а в близи дороги ул. Высотная до ТК-270-1 до ТК-271 ул. Высотная, д. 6 (гаражи) — 80,0 м;

от ТК-228 расположенный по адресу ул. Гайдара 9 (вблизи дороги ул. Гайдара) до ТК-229 до ТК-230 до ТК-231 до ТК-232 до ТК-233 Гайдара, д. 9, мимо дома ул. Гайдара 9А до Готвальда, д. 7б (угол дома) — 100,0 м;

от ТК-3 до ТК-244у д. Свердлова, д. 54 — 420,0 м;

от ул. Готвальда, д. 7А (тех. подполья) до Лицея № 23 Свердлова, д. 48А — 181,0 м;

от ул. Свердлова 52а вдоль дома ул. Свердлова 50 ТК-242-2 до ТК-242-3 до ТК-242-4 до ТК-242-5 ул. Свердлова, д. 46 (с входом в дом) — 100,0 м;

от ТК-212 (ул. Готвальда, д. 17А) до ул. Готвальда 17 (с входом в здание) — 120,0 м;

от ТК-210 (ул. Кирова 37, угол дома) до ТК-214-1 до ул. Кирова с транзитов в ж/д д. 35 до ул. Кирова 33 (с входом в дом) — 39,0 м;

от ТК-210 (ул. Кирова 37, угол дома) до ТК-214-1 до ул. Кирова с транзитов в ж/д д. 35 до ул. Кирова 33 (с входом в дом) — 30,0 м;

от ТК-192 (ул. Кирова д. 47а) до ТК-207 (ул. Кирова д. 45а угол дома) до ТК-208 с транзитов через ж/д ул. Кирова 45а — 75,0 м;

от ТК-192 (ул. Кирова 47а) с транзитом через жилые дома 47а, 51а по ул. Кирова до ТК-193 (ул. Кирова д. 51а) до ТК-194 (ул. Кирова д. 51а) до ТК-205 ул. Кирова 51 — 170,0 м;

от ТК-192 (ул. Кирова 47а) с транзитом через жилые дома 47а, 51а по ул. Кирова до ТК-193 (ул. Кирова д. 51а) до ТК-194 (ул. Кирова д. 51а) до ТК-205 ул. Кирова 51 — 84,0 м;

от ТК-194 (ул. Кирова 51а) до ТК-195 (ул. Кирова д. 53а) до ТК-196 (ул. Высотная 3а угол дома) до ТК-197 до ул. Кирова, д. 59 (с входом в дом) — 154,0 м;

от ТК-194 (ул. Кирова 51а) до ТК-195 (ул. Кирова д. 53а) до ТК-196 (ул. Высотная 3а угол дома) до ТК-197 до ул. Кирова, д. 59 (с входом в дом) — 49,0 м;

от ТК-197 (ул. Кирова 59) с транзитом через дом по ул. Кирова, д. 61 до ул. Кирова, д. 63 (с входом в дом) — 55,0 м;

от ТК-162 (Ленинградский пр-д 3а) до ТК-163 до ТК-164 до ТК-165 (вдоль жилого дома Ленинградский проезд 7) до ТК-166 (Ленинградский пр-д 5) к Ленинградскому пр. д. 2 — 35,0 м;

от ТК-162 (Ленинградский пр-д 3а) до ТК-163 до ТК-164 до ТК-165 (вдоль жилого дома Ленинградский проезд 7) до ТК-166 (Ленинградский пр-д 5) к Ленинградскому пр. д. 2 — 122,0 м;

от ТК-162 (Ленинградский пр-д 3а) до ТК-167 (Ленинградский пр-д 11) до ТК-168 (ул. Юбилейная 16А угол дома) до ТК-169 (ул. Юбилейная 16) с входом в дом ул. Юбилейная, д. 16 — 112,0 м;

от ТК-162 (Ленинградский пр-д 3а) до ТК-167 (Ленинградский пр-д 11) до ТК-168 (ул. Юбилейная 16А угол дома) до ТК-169 (ул. Юбилейная 16) с входом в дом ул. Юбилейная, д. 16 — 90,0 м;

от ТК-169 (ул. Юбилейная 16) до ТК-170 по ул. Юбилейная, д. 18 до Ленинградского пр., д. 13/20 (с входом в дом) — 81,0 м;

от ТК-138 (ул. Юбилейная 19) до ТК-148 (ул. Ленинградская 12б) до ул. Ленинградская, д. 10/8 и д. 12Б (с входом в дома) — 45,0 м;

от ТК-150 (Красногвардейский буль-р 29б) через ТК-155, до ТК-156 (Ленинградская 12) вдоль ж/д по ул. Ленинградская, д. 14, и до ж/д 18 по ул. Ленинградская с входом в дом — 64,0 м;

от ТК-150 (Красногвардейский буль-р 29б) через ТК-155, до ТК-156 (Ленинградская 12) вдоль ж/д по ул. Ленинградская, д. 14, и до ж/д 18 по ул. Ленинградская с входом в дом — 54,0 м;

от ТК-258 по адресу ул. Высотная, д. 15а до ТК-259 по адресу ул. Высотная, д. 15 — 61,0 м.

Общая протяженность составляет 2321,0 м.

Выполнение всех работ планируется завершить в 2025 году.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что дополнительно в регионе направят 20 млрд рублей, чтобы привести территории под современные стандарты и модернизировать котельные.

«Деньги у нас заложены — это порядка 20 млрд рублей дополнительно Московская область выделяет на этот год, для того, чтобы такие чувствительные территории, как Подольск, Электросталь, другие территории максимально подвести под самые современные стандарты», — сообщил губернатор региона.

Одновременно модернизируются линии электроснабжения, меняются трансформаторы.