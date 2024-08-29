В Подольске отремонтируют головной офис МосОблЕИРЦ

В Подольске капитально отремонтируют помещение головного клиентского офиса ТУ «Подольск» МосОблЕИРЦ на улице Комсомольская, дом № 1. С 30 августа по 16 сентября офис обслуживания будет закрыт, сообщает пресс-служба администрации округа.

Прием жителей городского округа Подольск будет проходить в 4 дополнительных офисах обслуживания.

По любым вопросам клиенты МосОблЕИРЦ смогут обращаться по адресам: ул. Литейная, дом № 31/5, каб. 101 (пн., вт., чт., пт. с 8:00 до 18:00, перерыв — с 12:00 до 13:00, ср., сб., вс. — выходные дни), мкр-н Климовск, ул. Симферопольская, дом № 35, 3-й этаж (вт.-пт. с 8:00 до 18:00 без перерыва, сб. с 08:30 до 16:00 без перерыва, пн., вс. — выходные дни), Октябрьский проспект, д. 2, 2-й этаж (пн., вт., чт., пт. с 8:00 до 18:00, перерыв с 12:00 до 13:00, ср., сб., вс. — выходные дни;), проспект Юных Ленинцев, д. 78а (пн., вт., чт., пт. с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00; ср., сб., вс. — выходные дни).

Также жителей примут в любом клиентском офисе МосОблЕИРЦ на территории Московской области. Адреса и графики работы офисов указаны на сайте мособлеирц.рф в разделе «Офисы».

Получить справочную информацию, проконсультироваться по вопросам начислений за ЖКУ можно по телефону: 8(499)444-01-00 ежедневно с 08:00 до 22:00.

Дистанционно и без банковской комиссии оплатить счета, а также передать показания приборов учета и задать вопрос специалистам можно в личном кабинете на сайте МосОблЕИРЦ и в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.