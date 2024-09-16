В Подольске от мусора очистили более 2,5 га леса

Сотрудники Подольского филиала ГКУ МО «Мособллес» вместе с жителями города приняли участие в экологической акции «День в лесу. Сохраним лес вместе» и очистили более 2,5 га леса, собрав более 25 кубометров мусора. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В Подольском городском округе акция прошла в формате субботника. Сотрудники лесного хозяйства, администрации и неравнодушные жители привели в порядок полюбившееся горожанам место отдыха — лесной массив у Змеиного озера.

«Погода способствовала уборке — тепло, сухо. В лесу после многочисленных компаний отдыхающих было много мусора. Пластиковая посуда, банки, бутылки, пакеты с мусором и многое другое, что остается после отдыхающих — постарались убрать все. Все вместе очистили более 2,5 га леса, собрали более 25 кубометров мусора. Спасибо всем, кто принял участие и вместе с нами сделал такое большое и важное дело!» — поблагодарил всех участников заместитель директора филиала — лесничий Подольского филиала ГКУ МО «Мособллес» Александр Бычков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.