В Подольске оперативно отремонтировали котельную
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В Подольске за день отремонтировали котельную без снижения параметров отопления в домах и соцучреждениях, сообщили в пресс-службе округа.
В котельной по адресу улица Железнодорожная, 2, была выявлена подпитка ресурса. Чтобы не отключать 15 многоквартирных домов и несколько социальных объектов от тепла на ночь, приняли решение устранить технологические нарушения на следующий день.
Жители были проинформированы о планах ремонтных работ через чаты и социальные сети, включая «Карту работ коммунальных и аварийных служб» обновляющуюся в режиме реального времени.
Сегодня в течение дня специалисты «Подольской теплосети» локализовали место утечки и провели все необходимые работы по ее ликвидации.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.
«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.