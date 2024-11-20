В Подольске оперативно отремонтировали котельную

В Подмосковье за день отремонтировали котельную без ущерба для жителей

В Подольске за день отремонтировали котельную без снижения параметров отопления в домах и соцучреждениях, сообщили в пресс-службе округа.

В котельной по адресу улица Железнодорожная, 2, была выявлена подпитка ресурса. Чтобы не отключать 15 многоквартирных домов и несколько социальных объектов от тепла на ночь, приняли решение устранить технологические нарушения на следующий день.

Жители были проинформированы о планах ремонтных работ через чаты и социальные сети, включая «Карту работ коммунальных и аварийных служб» обновляющуюся в режиме реального времени.

Сегодня в течение дня специалисты «Подольской теплосети» локализовали место утечки и провели все необходимые работы по ее ликвидации.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.