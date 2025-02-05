В Подольске объявлен конкурс на капитальный ремонт участков тепловых сетей

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту участков тепловых сетей в городском округе Подольск, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Работы по данному объекту планируется завершить в 2025 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту по мероприятию: «Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной КСПЗ по адресу: Московская область, г. о. Подольск, мкр. Климовск до ЦТП-10,11: от ТК ЦТП 11 до ЦТП-11, от Р-49 ул. Заводская д. 14 до ТК58 ул. Заводская д. 14, от ТК58 ул. Заводская д. 14 до ТК60 ул. Заводская д. 6Б, от ТК58 ул. Заводская д. 14 до ТК63 ул. Заводская д. 10, от Р49 до УСЦ Юность пр-д Юности д. 1, от Р49 до ТК67 ул. Молодежная д. 6, от ТК67 до ЦТП10 ул. Молодежная д. 5, от ТК71 до Заводская д. 24, от Р49 до ТК67 ул. Молодежная д. 6». Планируется в рамках проведения закупки реконструировать участки тепловых сетей протяженностью 1 787 м.

Работы осуществляются в рамках муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Подольск.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.