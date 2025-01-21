В Подольске началась реконструкция корпуса стоматологической поликлиники

В течение полугода в рамках Народной программы партии «Единая Россия» капитально отремонтируют здание на ул. Красной в Подольске, передает пресс-служба партии.

Специалисты заменят вентиляцию и все коммуникации, обновят входную группу, окна, благоустроят прилегающую территорию

Приведут в порядок существующие кабинеты, откроют новые, дополнительные. Все оборудуют современной техникой. Планируют расширить штат специалистов. Однозначно, качество диагностики и лечения станет значительно выше.

«Отмечу, что на время ремонта стоматологические услуги будут оказываться в соседнем корпусе на Революционном проспекте», — прокомментировал секретарь подольского отделения партии «Единая Россия» Григорий Артамонов.

Кроме того, в учреждение будут работать два рентгенологических кабинета. Новый открыли в сентябре 2024 года, оборудовав его дентальным визиографом и компьютерным конусно-лучевым томографом. Полностью привести в порядок медицинское учреждение в планах уже к весне этого года.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.