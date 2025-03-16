В Подольске на первом субботнике собрали 110 кубометров мусора

В Подольске в первом весеннем субботнике приняли участие более 250 человек, они собрали и вывезли порядка 110 кубометров мусора, сообщили в пресс-службе округа.

Коммунальщики вместе с жителями вышли на уборку улиц Правды, Трубной, Молодежной, Симферопольской, Мира, Московской, Первомайской, Чижова, Трудовой. Привели в порядок дворы и общественные территории. Убрали мусор, ветки, листву. После упаковки мусора в мешки вывезли порядка 110 кубометров собранных отходов.

«Захотелось принять участие, потому что хочу, чтобы в округе было чисто. Заодно подышать свежим воздухом и сделать полезное для Подольска. Считаю, что и другим жителям округа надо выходить на субботники», — поделилась участник уборки Надежда.

При благоприятных погодных условиях акции чистоты продолжат проводить в разных частях округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: „не мусорить“. Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.